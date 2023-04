Per Cagliari secondo addio alle World Series della Coppa America

World Series di vela con Luna Rossa e New Zealand a Cagliari addio: se non ci dovessero essere ripensamenti dell'ultim'ora le regate in Sardegna a ottobre non si faranno. L'organizzazione dell'America's cup ha scelto il porto catalano di Vilanova i la Getrù come tappa d'esordio dei preliminari della sfida tra le formula uno della vela: quattro giorni di gare dal 14 al 17 settembre.

E questo ha fatto andare su tutte le furie la Regione che aveva già assicurato il finanziamento dell'evento con sei milioni di euro anche nell'ultima Finanziaria. "Ci avevano garantito - spiega all'ANSA l'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa - che Cagliari sarebbe stata la prima tappa in Europa. Gli organizzatori, appoggiandosi a uno studio legale sardo, lo avevano assicurato davanti a testimoni. Abbiamo avviato l'iter burocratico necessario per predisporre tutti i documenti garantendo sempre la copertura economica richiesta.

Quando abbiamo saputo indirettamente della scelta di Vilanova, abbiamo chiesto spiegazioni all'America's cup. Perché la dignità della Sardegna non si tocca: avevamo stabilito che la tappa di Cagliari sarebbe stata la prima. Senza alcun dubbio. A questo punto o l'America's cup assegna a Cagliari la prima tappa, quella di settembre. O quella somma sarà destinata ad altre iniziative per la Sardegna. I patti erano chiari, la nostra isola non è terra di conquista".

Sogno che sembra svanito e seconda beffa per gli sportivi italiani: nel 2020 era tutto pronto per le World Series ma la pandemia aveva costretto alla cancellazione dell'evento. A Cagliari per gli allenamenti era arrivato anche Ineos. Con le barche che, nel Golfo degli Angeli, incrociavano quelle di Luna Rossa, di stanza al Molo Ichnusa. Lo scorso agosto c'era stata una riunione a Cagliari per parlare di un evento bis. Secondo la Regione i patti erano chiari: primo evento a Cagliari. Poi qualche intoppo: iter avviato, ma contratto ancora senza firma.

"Volevamo dare l'annuncio ufficiale a novembre - aggiunge Chessa - chiedevamo risposte o conferme, ma non avevamo riscontri". Poi l'annuncio di Vilanova. A Cagliari, per ora, resta solo la base di Luna Rossa.