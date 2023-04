Calcio: Cagliari, ora scontri diretti con chi lo insegue

(ANSA) - CAGLIARI, 02 APR - Il Cagliari guarda avanti. Ma deve anche stare attento dietro. Sette partite alla fine, 21 punti ancora in palio. Ma il Genoa, punto di riferimento per la promozione diretta è a 11 punti di distanza: il Grifone con quattro vittorie (in sette gare) è fuori dalla portata dei rossoblù di Ranieri.

Ma sono complicati anche terzo e quarto posto: il gap con il Bari è di sette lunghezze, quello con il Sudtirol di sei. La squadra di Ranieri è quinta. Ed è costretta comunque a correre: non solo per inseguire, ma per evitare di essere raggiunta o superata. Perché chi sta dietro è molto vicino: il Pisa a un punto, il Parma a due. Le avversarie pericolose, quelle che potrebbero addirittura mettere in discussione la questione playoff, sono però soprattutto due, Reggina e Palermo, a quattro punti: si contendono alla pari l'ultimo posto utile per gli spareggi promozione.

Il quadro è questo: Cagliari obbligato a provare ad allinearsi o a superare la media di 2.2 punti a partita indicata da Ranieri. La logica - analizzando anche in proiezione i risultati di chi sta davanti - dice che le prime quattro sembrano irraggiungibili. Anche perché, a parte il Frosinone, non ci sono più scontri diretti da affrontare con seconda, terza e quarta. Il Cagliari, con molti rimpianti, li ha pareggiati tutti. Anche la gara con il Genoa ha lasciato un po' di amaro in bocca, ma le occasioni più clamorose buttate via sono state quelle con Bari e Sudtirol, sempre per colpa di rigori "tecnologici" (di quelli che una volta raramente si concedevano e ora con il Var si devono dare per regolamento) nel finale di gare quasi archiviate e più o meno sotto controllo.

Ora, invece, in una specie di playoff anticipato, ci sono due scontri diretti con le squadre che stanno sotto il Cagliari. Si comincia a Pasquetta a Pisa con i toscani che all'Arena Garibaldi si giocheranno la chance sorpasso. Poi c'è il Frosinone alla Domus: sfida non facile, ma con un'avversaria (relativamente) tranquilla. E quindi il terzo incrocio terribile, con il Parma che proverà a trasformare la sfida in casa di sabato 22 aprile in una battaglia da ultima spiaggia.

Ranieri ieri nel dopo gara ha parlato, riferendosi anche al pari con il Sudtirol, di sfide che comunque allenano la squadra ai playoff. Guardando il bicchiere mezzo pieno le indicazioni sono abbastanza confortanti: il Cagliari non è mai stato messo sotto da nessuno. Il bicchiere mezzo vuoto, invece, racconta che comunque, Reggina a parte, si è trattato di sfide sempre in bilico, mai chiuse. E che nel finale hanno dato più dolori che gioie. (ANSA).