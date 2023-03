Rsu S.Gavino, 'Portovesme e governo trovino soluzione'

(ANSA) - SAN GAVINO MONREALE, 31 MAR - Clima disteso durante la visita ai lavoratori dello stabilimento della Portovesme srl a San Gavino, nel Medio Campidano) da parte dell'amministratore delegato dell'azienda Davide Garofalo. I lavoratori restano in presidio permanente all'interno della sala riunioni, in attesa di notizie all'incontro che si svolgerà lunedì mattina al Mimit.

"azienda e governo trovino un compromesso attraverso degli strumenti utili per riavviare gli impianti fermi - fa sapere la rsu - Chiediamo il diritto al lavoro e abbiamo il dovere di crederci, per noi, le nostre famiglie e il nostro territorio".

Riguardo al faccia a faccia, i rappresentanti dei lavoratori parlano di un "rapporto collaborativo nonostante le tensioni e preoccupazioni accumulate in questi giorni di lotta per la salvaguardia del posto di lavoro di oltre 120 lavoratori. L'ad ha esposto in modo chiaro la situazione che in quasi due anni ha portato l'azienda a prendere la decisione di fermare la linea piombo, ha risposto in maniera chiara ed esaustiva alle domande postegli dai lavoratori. Utile la presenza della consigliera Regionale di Forza Italia, Alessandra Zedda, la quale ha aperto un dialogo costruttivo con l'amministratore", concludono.

