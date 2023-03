Estate col botto a Porto Cervo, arrivano gli Imagine Dragons

Inizia ufficialmente la stagione in Costa Smeralda. Mancano ormai pochi giorni e poi le porte dell'hotel Cala di Volpe a Porto Cervo riapriranno ai suoi facoltosi clienti. Le strutture extra lusso gestite da Marriott con Sardegna Resort, la società proprietaria degli alberghi con Qatar Holding e Smeralda Holding, sono pronte: ai primi di marzo ha aperto l'hotel Cervo, il 6 aprile tocca al Cala di Volpe, a seguire il Romazzino e il Pitrizza.

Un anno particolare, il 2023, per il Cala di Volpe: si celebrano infatti i 60 anni di vita della 'vecchia signora della Costa Smeralda'. Aperto al pubblico nel luglio del 1963, il primo della catena, l'hotel registra il fatturato più alto tra i quattro della Costa e per il suo sessantesimo compleanno ha in serbo un ricco calendario di appuntamenti che verranno ospitati all'interno della struttura alberghiera e nel vicino golf club.

Evento clou dei festeggiamenti sarà il concerto degli Imagine Dragons il 12 agosto con cena di gala a bordo piscina. Il gruppo pop statunitense formatosi a Las Vegas nel 2008 è tra i più quotati del momento, con sette album all'attivo di cui due dal vivo e con circa 75 milioni di copie vendute complessivamente.

La band arriva a Porto Cervo dopo un'esibizione a Budapest, poi volerà a Varsavia per continuare il tour mondiale.

Le condizioni per una buona stagione ci sono tutte. "E' vero che mancherà il mercato russo anche quest'anno, ma gli altri mercati europei, americani e sudorientali, incluso il mercato italiano, stanno rispondendo bene - spiega Franco Mulas, area manager di Marriott, in occasione della conferenza stampa per l'avvio dell'estate - Da anni lavoriamo sull'estensione della stagione e crediamo di poter riuscire finalmente a raggiungerla, chiudendo le nostre strutture ad ottobre inoltrato. Servirà però puntare bene sui trasporti aerei". Qui nessun problema di personale. "Le nostre brigate sono già al completo - conferma Mulas - Il 92% del personale è sempre lo stesso, ritorna con noi di anno in anno e questo rende bene l'idea di famiglia che vogliamo trasmettere e che fa si che il 65% dei nostri clienti siano fidelizzati".

PREMIO AI DIPENDENTI PER IL 2022. Ottimismo è la parola che accompagna i pronostici per la stagione turistica 2023 in Costa Smeralda. Stando infatti ai dati forniti da Sardegna Resort, la società che ha la gestione con Marriott degli hotel Cervo, Cala di Volpe, Pitrizza e Romazzino e la proprietà degli stessi con Qatar Holding e Smeralda Holding, se la stagione 2022 ha fatto registrare un'impennata del fatturato, quella 2023 non dovrebbe essere da meno. A poche ore dall'annuncio ufficiale delle date di apertura degli alberghi extra lusso a Porto Cervo, i sindacati si dicono fiduciosi che quanto accaduto alla fine dello scorso anno possa ripetersi, replicando l'erogazione del premio di produzione concesso a tutti i dipendenti da Sardegna Resort. Ad ognuno degli 800 lavoratori sono stati accreditati circa 700 euro per il 2022, un premio visto che le aspettative per la passata stagione sono state ampiamente superate e l'azienda ha registrato un fatturato di circa 122 milioni di euro, superando di 34,365 milioni quello del 2019, ossia l'ultima stagione pre-Covid. "Il premio produzione non è una novità della Sardegna Resort, ma è una prassi consolidata perché il riconoscimento e la gratifica dei lavoratori avviene da tanti anni - spiega Manolo Lai, segretario gallurese della Fisascat Cisl -. Questa è un'ulteriore dimostrazione che si tratta di un'azienda seria, inserita bene all'interno del territorio gallurese, con cui noi sindacati abbiamo rapporti continui e frequenti e per cui registriamo anche un alto livello di soddisfazione da parte dei lavoratori. Si tratta di un buon segnale che può essere da esempio anche per gli altri operatori del settore turistico".