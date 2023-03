Stagione record 2022, premio a dipendenti hotel C. Smeralda

(ANSA) - PORTO CERVO, 30 MAR - Ottimismo è la parola che accompagna i pronostici per la stagione turistica 2023 in Costa Smeralda. Stando infatti ai dati forniti da Sardegna Resort, la società che ha la gestione con Marriott degli hotel Cervo, Cala di Volpe, Pitrizza e Romazzino e la proprietà degli stessi con Qatar Holding e Smeralda Holding, se la stagione 2022 ha fatto registrare un'impennata del fatturato, quella 2023 non dovrebbe essere da meno.

A poche ore dall'annuncio ufficiale delle date di apertura degli alberghi extra lusso a Porto Cervo, i sindacati si dicono fiduciosi che quanto accaduto alla fine dello scorso anno possa ripetersi, replicando l'erogazione del premio di produzione concesso a tutti i dipendenti da Sardegna Resort. Ad ognuno degli 800 lavoratori sono stati accreditati circa 700 euro per il 2022, un premio visto che le aspettative per la passata stagione sono state ampiamente superate e l'azienda ha registrato un fatturato di circa 122 milioni di euro, superando di 34,365 milioni quello del 2019, ossia l'ultima stagione pre-Covid.

"Il premio produzione non è una novità della Sardegna Resort, ma è una prassi consolidata perché il riconoscimento e la gratifica dei lavoratori avviene da tanti anni - spiega Manolo Lai, segretario gallurese della Fisascat Cisl -. Questa è un'ulteriore dimostrazione che si tratta di un'azienda seria, inserita bene all'interno del territorio gallurese, con cui noi sindacati abbiamo rapporti continui e frequenti e per cui registriamo anche un alto livello di soddisfazione da parte dei lavoratori. Si tratta di un buon segnale che può essere da esempio anche per gli altri operatori del settore turistico".

