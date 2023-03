Simone Montedoro, 'sogno un ruolo lontanissimo da me'

Sbarca in Sardegna "L'uomo ideale", scoppiettante commedia di Toni Fornari, sua anche la regia, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. E' in cartellone, sempre alle 21, il 31 marzo al Cine/Teatro Olbia, l'1 aprile al Civico di Alghero, il 2 al Comunale di San Gavino Monreale, il 3 al Garau di Oristano e il 4 al Centrale di Carbonia per la Stagione La Grande Prosa del Cedac. Sotto i riflettori oltre a Fornari, Emanuela Fresi, Noemi Sferlazza e nel ruolo del titolo Simone Montedoro, romano, attore di teatro, cinema e televisione, conosciuto dal grande pubblico grazie a fiction e serie tv come Don Matteo e Gente di mare-L'isola.

"Nell'uomo ideale interpreto Damiano, apparentemente un grande lavoratore, che viene fuori da una storia di convivenza difficile - racconta l'artista all'ANSA -. E' un personaggio misterioso, si capisce che ha dei lati un po' oscuri. Incontra Giada e Lollo, che si conoscono dai tempi della scuola, tutti e due delusi dall'amore, e su consiglio della colf Ida hanno messo un annuncio per cercare un coinquilino. Ma se volete sapere se l'uomo ideale esiste... venite a vederci a teatro!". "E' una commedia divertente - sottolinea l'attore - pensata per far ridere ma anche riflettere, in cui si affrontano con ironia temi seri come la solitudine e l'omosessualità".

Allievo di Francesca De Sapio, Michael Margotta e Duccio Camerini, Montedoro ha esordito con i fotoromanzi. "Un'esperienza interessante, si deve cercare di trasmettere tutte le emozioni in una posa", ricorda l'artista, che ha partecipato anche a trasmissioni come Ballando con le stelle, Viva RaiPlay!, Viva Rai2! e Tale e Quale Show. "Io credo che un attore debba fare tutte le esperienze, mi piace mettermi in discussione", spiega.

Nel suo futuro due nuove commedie in teatro e lo spettacolo televisivo "Non sono una signora". Ma nel cassetto c'è altro. "Vorrei fare un ruolo completamente lontano da me - confessa l'attore - trasformarmi in qualcosa di diverso, fuori dai canoni, qualcosa di profondo".