Arrestato a Sassari rapinatore seriale,vittime tutte anziane

La polizia ha arrestato un rapinatore seriale che dalla scorsa estate seminava il panico in città scegliendo le sue vittime sopratutto fra le donne anziane. Alla conclusione di lunghe indagini, gli agenti della Squadra mobile della Questura di Sassari hanno arrestato un 29enne sassarese ritenuto responsabile di diverse rapine. Fra i colpi messi a segno, quello ai danni di un'anziana, avvicinata in pieno giorno all'uscita del mercato civico, strattonata e scaraventata a terra per strapparle la borsetta.

L'arrestato sarebbe anche responsabile della tentata rapina a un'altra persona: la notte tra il 3 e il 4 febbraio, avrebbe bloccato la vittima sull'uscio di casa mentre faceva rientro nella sua abitazione e dopo averla afferrata per il collo, le avrebbe puntato una pistola alla testa per farsi consegnare i soldi. La vittima aveva però reagito e durante la collutazione il malvivente aveva esploso un colpo di pistola, fortunatamente senza andare a segno. Gli agenti della mobile, anche grazie a un identikit del rapinatore, sono riusciti a dare un nome all'aggressore, che è stato riconosciuto in foto dalle sue vittime. È stato quindi arrestato e ora si trova rinchiuso nel carcere di Bancali.