Pasqua: uova solidali all'asta per terremoto Turchia e Siria

Uova di Pasqua per aiutare la rinascita nei territori colpiti dal terremoto. Creazioni in mostra al T Hotel di Cagliari: un centinaio di artisti in campo per il progetto benefico in favore della Rotary Foundation destinato alle vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Le uova solidali saranno vendute durante un'asta benefica che si terrà nell'albergo il 31 marzo alle 18. Tra le opere in esposizione anche un uovo di Manu Invisible. Ma c'è anche un lavoro con personaggi Disney curato dall'artista Retro con ragazzi autistici. E poi creazioni tra gli altri di Nanni Pulli, Rebel Carta.

"Opere - spiega all'ANSA Patrizia Floris di Laborarte, una delle associazioni coinvolte nel progetto - che sottolineano la voglia di rinascita dopo questi anni difficili con il Covid. Ma proprio in questo momento non vogliamo dimenticare chi sta soffrendo di più".

Emblematico il titolo dell'opera firmata da Manu Invisible stampata proprio sull'uovo dorato: genesi della rinascita.

Tra le creazioni anche un uovo realizzato con lana di pecora nera di Arbus infeltrita e intervento pittorico.