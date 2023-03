Discarica abusiva sequestrata a Villacidro, un indagato

Smaltiva rifiuti provenienti dalle demolizioni in un'area per la quale non aveva richiesto le autorizzazioni. Una discarica abusiva, di circa un ettaro, è stata sequestrata nella zona industriale di Villacidro da Carabinieri e polizia locale.

La zona in cui era stata realizzata è sottoposta a vincoli paesaggistici. Secondo quanto accertato dalla polizia locale e dai i militari dell'Arma, la discarica era stata realizzata alcuni anni fa senza alcuna autorizzazione e veniva utilizzata parallelamente a un altro appezzamento di terra per il quale il titolare, un 40enne, aveva i permessi.

L'imprenditore adesso è indagato per reati ambientali.