Violenza donne:al via campagna 'L'8 ogni giorno senza paura'

La lotta per i diritti e il rispetto delle donne oltre l'8 marzo, da praticare e da diffondere tutti i giorni all'interno della società e nelle istituzioni. "L'8 ogni giorno senza paura" è lo slogan che guida la campagna di sensibilizzazione di Donna Ceteris presentata a Quartu e che mira a coinvolgere tutti i soggetti civici del territorio per costruire una rete antiviolenza a partire dal basso. I dettagli dell'iniziativa, compresa la presentazione in anteprima assoluta del "Registro Viola" - Registro delle buone pratiche di genere, sono stati illustrati presso la sede dell'ex Convento dei Cappuccini, alla presenza della presidente del Centro sntiviolenza Donna Ceteris Silvana Maniscalco e del sindaco Graziano Milia.

"Questa è un'iniziativa che vede il mondo del volontariato e dell'associazionismo protagonista attraverso l'attività di Donna Ceteris - ha detto Milia -. Si tratta di un'attività molto delicata, che comporta lo sviluppo di un approccio empatico e di grande intimità con chi si rivolge a questo servizio: ecco perché il ruolo dei centri anti-violenza è insostituibile per noi all'interno del nostro territorio. L'amministrazione comunale di Quartu si pone al fianco di questo genere di iniziative accompagnandole e sostenendole attraverso il proprio Assessorato alle Politiche sociali".

"Con il progetto L'8 ogni Giorno senza Paura - ha dichiarato Silvana Maniscalco -vogliamo avviare una rivoluzione culturale nell'ambito delle politiche di genere. Un progetto oltre le ricorrenze e i riti convenzionali, che mira a sensibilizzare le persone verso una delle piaghe più difficili a livello sociale. L'obiettivo di questo percorso è coinvolgere cittadine e cittadini nella complessa battaglia contro la violenza sulle donne attraverso l'adozione permanente di un manifesto di adesione alle attività e ai contatti del Centro Donna Ceteris.

Un modo per costruire e rendere operativa una rete di protezione sociale che parte dal basso, fatta di soggetti civici veri, non soltanto di iniziative di rappresentanza. In questo modo vogliamo che ognuno e ognuna possano sentirsi protagonisti di una campagna sociale che possa riguardare donne e uomini allo stesso modo".