Bernini, 'su ET stiamo cercando consenso internazionale'

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAR - "Ci stiamo mobilitando per portare in Barbagia l'Einstein Telescope: stiamo cercando appoggi e consensi anche a livello internazionale, dalla Serbia all'Egitto". Con questa dichiarazione la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha strappato un applauso nel mezzo del suo discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico a Cagliari. "Noi siamo degli innovatori - ha aggiunto - il premio Nobel Parisi ci dice che c'è uno solo posto per il telescopio: Sos Enattos. Sì può creare intorno a Lula una comunità scientifica come accaduto per il Cern di Ginevra", ha ribadito la ministra, che questo pomeriggio sarà a Lula. (ANSA).