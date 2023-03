Un secolo di archeologia dal censimento degli archivi

Il ricco epistolario dell'archeologo Antonio Taramelli, le note di Filippo Vivanet alla guida del Regio Commissariato dei Musei e Scavi di Antichità o la documentazione degli scavi del giovane Giovanni Lilliu, impegnato nel ruolo di Ispettore della Soprintendenza.

Sono alcuni dei documenti dell'Archivio di Stato di Cagliari che ora si possono leggere o studiare grazie al censimento che ha portato da 112 a 897 i faldoni e i fascicoli consultabili.

Un lavoro che consentirà - come è stato spiegato questo pomeriggio in un convegno all'Archivio di Stato - di approfondire, attraverso corrispondenza istituzionale e privata, disegni, appunti, acquisti, dispute e oltre 8.000 fotografie, cento anni di storia dell'archeologia in Sardegna, dal 1838 al 1982.

Dopo vari traslochi e spostamenti, solo una piccola parte di questo patrimonio era disponibile per la consultazione. Ma, grazie a un finanziamento ministeriale di 800mila euro, destinato al progetto più ampio di restauro e valorizzazione del patrimonio dell'archivio fotografico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna, in collaborazione con la Soprintendenza e l'Archivio di Stato di Cagliari, ha affidato all'impresa nuorese Taulara s.r.l. l'incarico (per un importo di 15.000 euro) del censimento dell'archivio storico. E ora tutti i documenti conservati (897 tra faldoni e fascicoli) sono disponibili per la consultazione.

Il nuovo inventario - è stato ricordato anche questo pomeriggio - permetterà agli studiosi di accedere a informazioni, fatti e notizie preziose per tutti i campi di studio, affiancando il lavoro ancora in corso sull'altro grande patrimonio della Soprintendenza di Cagliari, l'archivio fotografico.