Tennistavolo: in 400 a Cagliari per i campionati italiani

Saranno assegnati a Cagliari gli scudetti del tennistavolo di seconda e terza categoria. Da sabato 18, per una settimana, via ai campionati nazionali che assegneranno i titoli dei singolari e dei doppi femminili, maschili e misti. Oltre 400 gli atleti in gara. L'appuntamento è al PalaPirastu di via Rockefeller e nelle palestre Coni A e Coni B (ingresso libero).

Nel settore maschile le prime dieci teste di serie saranno Mihai Bobocica (Aeronautica Militare), Matteo Mutti (Top Spin Messina), Antonino Amato (Marcozzi Cagliari), Andrea Puppo (Apuania Carrara), Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), Marco Rech Daldosso (Aeronautica Militare), Leonardo Mutti (Aeronautica Militare), John Oyebode (Tennistavolo Sassari), Tommaso Giovannetti (Tennistavolo Genova) e Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre).

Bobocica ha al suo attivo sei titoli (2007-2009-2011-2012-2013-2017). Ma dovrà vedersela soprattutto con Stoyanov, detentore dell'ultimo titolo, il terzo della sua carriera dopo quello del 2014 e del 2018. Degli altri partecipanti hanno già vinto Stefano Tomasi (Milano Sport Tennistavolo) nel 2010, Leonardo Mutti nel 2015 e 2019 e Rech Daldosso nel 2016 e 2021. Il recordman è Massimiliano Mondello che negli anni 1990 e 2000 si è aggiudicato 10 scudetti.

Nel femminile la Top 10 sarà composta da Tan Wenling (CIATT Prato), Gaia Monfardini (Tennistavolo Castel Goffredo), Wang Xuelan (Tennistavolo Marco Polo), Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Nicole Arlia (Tennistavolo Castel Goffredo), Chiara Colantoni (CIATT Prato), Arianna Barani (CIATT Prato), Valentina Roncallo (Muravera Tennistavolo), Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito) e Nikoleta Stefanova (CIATT Prato). Presenti alla conferenza stampa, tra gli altri, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, l'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, il presidente della Federazione tennistavolo Renato di Napoli e il presidente regionale del Coni Bruno Perra.