Vertice centrodestra a Cagliari, Truzzu "patto fine mandato"

Ufficialmente un vertice del centrodestra per discutere dell'ultimo anno di consiliatura al Comune di Cagliari. Ma la riunione convocata questo pomeriggio dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha dovuto tenere conto anche delle ultime frizioni all'interno della maggioranza, ad esempio sulla riqualificazione dell'ippodromo. Alla fine è stato un incontro che è servito per siglare una sorta di patto di fine mandato.

Presenti il presidente della Regione Christian Solinas e i coordinamenti provinciali e regionali dei partiti e movimenti che compongono la maggioranza con almeno un consigliere alle elezioni comunale del 2019 (Fdi, Lega, Psd'Az, Fi, Riformatori, 20Venti, Udc). Il primo a uscire è stato il coordinatore di Forza Italia Ugo Cappellacci: "Tutto bene: il chiarimento c'è stato - ha detto - ora speriamo che dalle parole si passi ai fatti".

Più cauto il commento del sindaco, chiamato a riassumere in sintesi quando discusso nel corso della riunione. "Ho ritenuto opportuno convocare un vertice con tutti i partiti della maggioranza - ha spiegato Truzzu - per analizzare la situazione a un anno dalla fine del mandato. Anche alla luce del fatto che abbiamo avviato dei lavori per oltre settanta milioni. Stiamo per aggiudicare altri lavori per altri 130 milioni entro marzo. E c'è il bilancio che sta per essere approvato. C'era la necessità di costruire un rapporto che responsabilizzasse tutte le forze della maggioranza sull'importanza di quest'ultimo anno". Le frizioni? "Non ce ne sono mai state. C'era solo la necessità di registrare alcuni punti e di stabilire una road map da qui alla fine della legislatura". Un patto di fine consiliatura? "Assolutamente sì".