Maltempo: vento sposta container in cantiere, operaio ferito

Paura ieri sera per un operaio di Nuoro che riposava all'interno di un container su cui è andato a sbattere un altro modulo abitativo spostato dal forte vento di maestrale sulla Statale 131 dcn Nuoro-Olbia all'altezza di Berruiles (Budoni), in Gallura. In alcune località del nord est e centro della Sardegna, le raffiche di vento hanno superato i 140 km/h, La struttura metallica della ditta che ha in appalto il servizio antincendio della galleria in ristrutturazione si è capovolta ed è andata a sbattere contro il container dove si trovava l'operaio. I colleghi hanno dato l'allarme e chiamato il vigili del fuoco che hanno estratto l'operaio ferito e lo hanno affidato al 188 che lo ha trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro in stato di shock. I medici gli hanno assegnato 10 giorni di cure.

"Esprimiamo solidarietà all'operaio colpito e a tutto il cantiere esposto a rischi, già denunciati da noi più volte alle ditte appaltatrici per carenza di adeguate misure di prevenzione, mancanza di corrente elettrica nei turni notturni e condizioni disagiate - ha detto all'ANSA la segretaria della Filcams Cgil di Nuoro Domenica Muravera - Quanto è successo ieri sera era ampiamente prevedibile e solo per puro caso l'evento non si è tradotto in tragedia".