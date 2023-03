Raffiche di maestrale a Olbia, cadono alberi e cartelli

(ANSA) - OLBIA, 10 MAR - Alberi sdradicati, cartelli stradali e decorativi buttati giù, ponteggi pericolanti e decine di interventi dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale: a Olbia il forte vento di maestrale che sta soffiando da questa mattina sta causando numerosi disagi.

Un albero di eucaliptus di grosse dimensioni in via Roma, nei pressi della Basilica della Sacra Famiglia, è andato a finire sulla strada, senza causare danni alle auto, né feriti.

Gli agenti della Polizia Locale sono stati però costretti a deviare il traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire agli operatori della Protezione civile di sgomberare la carreggiata. E poi ancora alberi pericolanti sono stati segnalati e messi in sicurezza a Pittulongu e in via Vittorio Veneto.

Il maestrale ha fatto staccare alcuni pannelli cartonati che erano piazzati nei pressi del cantiere della nuova stazione ferroviaria di Olbia, nel centro cittadino. I cartelloni sospinti dal vento sono andati a sbattere contro alcune auto che si trovavano parcheggiate nelle vicinanze.

Nessun disagio per ora si riscontra nei collegamenti marittimi: le partenze dal porto Isola Bianca di Olbia risultano regolari. Al momento le condizioni meteo dovrebbero essere in miglioramento, con le raffiche di vento che soffiano sino a 60/70 km orari ma che registrano una diminuzione.

La Protezione civile regionale ieri aveva emesso un avviso di condizioni meteo avverse per forte vento e mareggiate sino alla sera di sabato 11 marzo. (ANSA).