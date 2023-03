Portovesme: Regione Sardegna e azienda da viceministra Mimit

Regione Sardegna e Portovesme srl saranno domani a Roma, convocati alle 15 dalla sottosegretaria del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con delega alle imprese in crisi, Fausta Bergamotto. È il primo passo del governo dopo aver avviato, venerdì scorso, il percorso della trattativa che dovrebbe portare a una soluzione per un prezzo dell'energia accettabile per l'azienda del Sulcis Iglesiente.

Bergamotto ha chiamato per prime Regione e azienda, poi, come stabilito nella road map tracciata davanti ai sindacati venerdì, sarà la volta dei principali player dell'energia. Un impegno che dopo quattro giorni di protesta estrema i quattro operai asserragliati sulla ciminiera dell'impianto Kss dello stabilimento hanno accolto con un segnale di fiducia, interrompendo la battaglia.

Al tavolo per la Regione ci saranno il presidente Christian Solinas e gli assessori del Lavoro, Ada Lai, dell'Industria Anita Pili e dell'Ambiente Marco Porcu. La conferma è arrivata dall'assemblea dei circa cento lavoratori, tra diretti e indotto, in corso questa mattina nello stabilimento della fonderia di San Gavino.