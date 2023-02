Un nuovo ecografo per la geriatria del SS. Annunziata

(ANSA) - SASSARI, 27 FEB - Un ecografo di ultima generazione, completo di due sonde, che consente agli operatori sanitari della geriatria dell'Aou di Sassari di effettuare esami diagnostici direttamente al letto del malato (bed side). Nei giorni scorsi la Fondazione di Sardegna lo ha donato alla struttura al sesto piano, diretta dalla dottoressa Patrizia Tilocca.

"Si tratta di un'apparecchiatura importante per la nostra attività - afferma la direttrice della struttura - perché consente di fornire al paziente un immediato intervento diagnostico senza doverlo trasportare fuori dal reparto, necessariamente con il letto o in barella, con una riduzione del disagio e un risparmio di utilizzo di risorse. In questo modo possiamo subito verificare la presenza di un eventuale versamento pleurico o addominale oppure, ancora, un globo vescicale o effettuare un esame in urgenza", aggiunge .

Nel caso di un necessario approfondimento diagnostico verrà richiesto un ulteriore esame in Radiologia.

"Ringraziamo la Fondazione di Sardegna per questa donazione - conclude Patrizia Tilocca - anche perché, in questo modo, possiamo dare ai nostri pazienti una risposta più veloce in relazione ai loro bisogni assistenziali, quindi ci consente di programmare e organizzare al meglio l'attività lavorativa della geriatria". (ANSA).