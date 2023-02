Tappa ad Alghero per il libro di Giulia Giornaliste Sardegna

Nuova tappa ad Alghero per il tour di presentazione del libro-testimonianza "Un giorno all'improvviso", ideato e edito da Giulia Giornaliste Sardegna. Il 28 febbraio alle 16.30 sarà ospitata nella sede dell'Ute, l'Università delle Tre Età e storica istituzione culturale presente in città da oltre trent'anni, nella sala conferenze dell'ex Seminario, in via Sassari.

Introduce l'incontro Erika Pirina e modera Caterina Fiori, entrambe giornaliste e socie di Giulia. Dopo i saluti della presidente dell'Ute, Marisa Castellini, e della vicesindaca di Alghero Giovanna Caria, seguiranno gli interventi di Caterina De Roberto, vice coordinatrice di Giulia Sardegna, Vannalisa Manca e Valentina Guido, tra le co-autrici del libro.

Il volume raccoglie 16 testimonianze di donne impegnate nei più svariati settori professionali dell'Isola che hanno reagito con forza e determinazione agli effetti drammatici di una quotidianità stravolta dalla pandemia da Sars-Cov-2, intervistate da altrettante giornaliste appartenenti a Giulia. Nell'incontro algherese porterà il suo contributo anche Eugenia Tognotti, professoressa di Storia della medicina all'Università di Sassari, che ha curato la postfazione del libro.

"A pochi giorni dal terzo anniversario del primo lockdown che ha sconvolto le nostre vite, il tour del libro 'Un giorno all'improvviso' - spiega Caterina De Roberto - approda anche nel nord della Sardegna, in una città che è stata molto colpita dalla pandemia sotto il profilo economico in un settore come quello del turismo che vede tante donne impegnate. Il libro vuole dare voce a loro e a tutte le donne sarde che hanno attraversato la tempesta perché il loro impegno non sia dimenticato".