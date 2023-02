Schiacciato da furgone al lavoro, 31enne ferito a Sassari

Un uomo di 31 anni è rimasto ferito alla periferia di Sassari, poco prima dello 8, schiacciato contro un muro dal suo furgone da lavoro. L'incidente si è verificato in località Sant'Anatolia, nella zona di Caniga. Il 31enne ha riportato la frattura del bacino ed è stato trasportato all'ospedale di Sassari con l'elisoccorso del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato l'uomo rimasto incastrato e messo in sicurezza il furgone, e la Polizia locale che sta ora accertando le cause dell'incidente.