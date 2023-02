Schiacciato da motozappa, agricoltore muore in Sardegna

Un geometra di 69 anni, Sisinnio Manchia, è morto questo pomeriggio nelle campagne di San Teodoro (Sassari), in località Suaredda.

Secondo una prima ricostruzione, verso le 15.30 l'uomo è rimasto schiacciato tra una motozappa con cui stava arando il terreno e un albero di limoni che è crollato sul mezzo.

Sul posto sono intervenuti i volontari del 118, che nulla hanno potuto per salvare la vita all'agricoltore, morto sul colpo.

Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri, al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Dovranno accertare se il 69enne sia stato colpito da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo o se abbia effettuato una manovra sbagliata.