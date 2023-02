Sanità: centro per la spasticità al San Martino di Oristano

L'ospedale San Martino di Oristano si dota di un ambulatorio per il trattamento della spasticità all'interno del reparto di neuroriabilitazione. La patologia è un disturbo che comporta spasmi, rigidità di muscoli e tendini, dovuto a danni del sistema nervoso centrale causati da ictus, traumi cranici, gravi cerebrolesioni, sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale, paralisi cerebrali o paraplegia spastica e ha bisogno di trattamenti specifici per il recupero dei problemi motori. "Queste condizioni portano a una riduzione della funzione motoria, alla difficoltà a compiere attività semplici e complesse e possono essere associate a fastidio o dolore, determinando così una scarsa qualità di vita nelle persone che ne sono affette" spiega Andrea Montis, direttore del reparto di riabilitazione ospedaliera e neuroriabilitazione del San Martino.

All'ambulatorio per la spasticità, si accede tramite prenotazione al Cup : "Qui viene effettuata una prima valutazione clinica e strumentale per verificare la funzionalità delle attività motorie e le alterazioni del tono muscolare. Definito il quadro diagnostico si effettuano i trattamenti terapeutici con tossina botulinica e altri farmaci specifici - prosegue lo specialista - Parallelamente, vengono condotti programmi di riabilitazione motoria e occupazionale che aiutano il paziente a riacquistare le abilità motorie e a svolgere attività sempre più complesse".

L'ambulatorio è attivo nella struttura complessa di riabilitazione ospedaliera e neuroriabilitazione del San Martino, centro d'eccellenza e punto di riferimento per il centro e nord Sardegna per pazienti con severi danni cerebrali e che vengono sottoposti a programmi riabilitativi personalizzati, con l'ausilio di un team specifico - medico, fisioterapista, infermiere, operatore socio-sanitario, logopedista, terapista occupazionale, psicologo, educatore, assistente sociale - e di attrezzature e software studiati per favorirne il recupero fisico e cognitivo.