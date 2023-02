Monte Pino, fissata tra 25 giorni la riunione definitiva

"La Provincia non ha ancora avviato i lavori di sua competenza". Ad affermarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Li Gioi, a seguito dalla riunione negli uffici dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici per fare il punto sui lavori di completamento della strada di Monte Pino crollata sotto la furia dell'acqua e del fango nel novembre del 2013.

Il passaggio del ciclone Cleopatra sulla Gallura portò morti e devastazione e coinvolse in maniera ingente il tratto di strada provinciale 38 che collega Olbia con Tempio e l'Alta Gallura e che da allora risulta chiuso al traffico. Questa mattina l'assessore ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu e il collega della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Fasolino, hanno riunito i vertici di Anas e della Provincia della Gallura, soggetti esecutori degli interventi sul tratto stradale, nell'ambito dell'incontro che avrebbe dovuto indicare date certe e velocizzare i tempi di realizzazione delle opere, a cui hanno preso parte anche i consiglieri regionali del territorio.

Per Saiu "l'appuntamento di oggi è servito a confermare l'impegno comune delle istituzioni per risolvere una situazione difficile che va avanti da troppo tempo. Oggi Anas ha riferito sullo stato d'avanzamento del cantiere, che procede dopo tante vicissitudini. La Provincia della Gallura ci ha invece comunicato di aver affidato l'appalto per la progettazione delle opere di propria competenza. Abbiamo deciso di riunirci nuovamente tra un mese quando avremo a disposizione il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente agli interventi della Provincia, abbiamo però confermato fin da subito l'impegno della Regione a dare copertura ai maggiori costi che dovessero presentarsi. Andremo avanti con prudenza e determinazione, ma senza fare sconti. Il territorio attende da troppo tempo".

Un cantiere infinito, quello di Monte Pino, che prevede la realizzazione di un tratto stradale di competenza della ex Provincia di Olbia-Tempio, a cui la Regione ha affidato un finanziamento di 6 milioni e mezzo di euro, risorse che, qualora fosse necessario, potrebbero essere incrementate sempre con fondi regionali. "Il sub commissario della Provincia, Pietro Carzedda ha fatto sapere che ieri è stato aggiudicato l'appalto per la progettazione definitiva e che la società aggiudicataria entro venticinque giorni completerà lo studio di fattibilità - ha dichiarato Li Gioi -. In quel momento sarà convocata una nuova riunione per la quantificazione dei fondi necessari al completamento dell'opera e per valutare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per quanto riguarda l'allargamento della sede stradale".