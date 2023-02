Aeroporto Alghero: contratto solidarietà per 227 dipendenti

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno firmato l'accordo che prevede l'applicazione dei contratti di solidarietà, per i lavoratori dell'aeroporto di Alghero. Lo annunciano Michele Palenzona (segretario generale Aggiunto Fit-Cisl) e Gianluca Langiu (coordinatore regionale Trasporto Aereo Fit-Cisl), aggiungendo che "questi contratti coinvolgeranno 227 dipendenti a tempo indeterminato".

"I lavoratori coinvolti - spiegano Langiu e Palenzona - saranno prevalentemente gli amministrativi senza l'esclusione degli operativi nei periodi di spalla stagionale.

Sono previste verifiche da parte delle Rsa. Con il verbale di oggi si apre una nuova stagione di relazioni industriali, sono stati già calendarizzati diversi incontri con l'intento di sanare le diverse criticità, presenti in Azienda, ormai stratificate da diverso tempo. Entro il 31 marzo, l'azienda e le sigle firmatarie dovranno definire le nuove modalità di turnistica per garantire una vita lavorativa migliore ai dipendenti, si parlerà anche di ferie e inquadramenti. Con la firma di questa mattina - concludono i due rappresentanti della Fit cisl - si pone un tassello per la salvaguardia dell'occupazione nello scalo Algherese per il quale vi deve essere un maggior impegno politico per la promozione del territorio, senza il quale sarà difficile aumentare in maniera strutturale i volumi di traffico". Secondo la Cils, "anche la proprietà deve fare la sua parte, investendo sull' aeroporto secondo il modello di altri scali dov'è presente, per garantire nei tempi previsti dalla durata dei Contratto di solidarietà il lavoro a pieno regime per tutti".

BOEDDU, ORA CONTRATTI PER NUOVE ROTTE. "Un accordo di solidarietà di tipo difensivo che, oltre a salvaguardare tutti i livelli occupazionali e non non mettere a rischio neppure i lavoratori stagionali, permetterà a tutti i lavoratori di non perdere praticamente nulla sotto l'aspetto salariale. Infatti, anche con i contratti di solidarietà di tipo difensivo interviene l'integrazione del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo". Lo afferma il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu in merito all'intesa siglata con la società di gestione dello scalo di Alghero. Secondo il leader sindacale la Sogeaal "si dovrà attivate immediatamente per chiudere i contratti con vettori oltre Ryanair per destinazioni nazionali che vadano oltre Roma e Milano così come per le più importanti città europee". "L'aeroporto del nord ovest non doveva essere privatizzato con le modalità e nei tempi in cui questa decisione è stata presa - aggiunge Boeddu - Serviva così come serve ancora oggi un intervento pubblico nel rispetto delle norme europee". Nel ribadire che, "non ci sarà nessuna perdita del 30% del salario" il numero uno della Cgil Trasporti isolana, precisa che l'utilizzo di questo ammortizzatore sociale "dovrà servire per mettere a punto strategie di sviluppo ed evitare un tracollo sotto l'aspetto economico finanziario della Sogeaal: Adesso, sia F2i sia la Regione quale azionista di minoranza della Società di Gestione dell'aeroporto di Alghero dovranno mantenere ciò che hanno dichiarato, anche recentemente, urbi et orbi".