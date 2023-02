Fugge all'alt e prova a disfarsi di un fucile, denunciato

Porto illegale di armi comuni da sparo, detenzione abusiva di munizioni, resistenza a pubblico ufficiale, omessa ripetizione di denuncia di detenzione e alterazione di armi. Con queste accuse un operaio quarantanovenne di Castiadas è stato denunciato dai Carabinieri al termine di un inseguimento in auto. Attorno all'una di notte l'uomo viaggiava a bordo del proprio automezzo Ford in località San Pietro di Castiadas. Giunto all'altezza di un posto di controllo dei carabinieri non si è fermato all'alt dei militari ed scappato ad alta velocità sulla SP 19. È stato peró raggiunto nel giro di alcuni minuti a Villasimius, località "Su Lillu" in una stradina sterrata.

Nelle vicinanze dell'auto i carabinieri hanno rinvenuto un fucile semiautomatico calibro 12 con una cartuccia a pallettoni in canna. L'arma, denunciata, aveva del nastro adesivo bianco sull'estremità in prossimità del mirino per bloccare una torcia di colore nero: per i militari un indizio di attività notturna di bracconaggio. Nella perquisizione in casa i carabinieri hanno trovato un altro fucile doppietta a cani esterni di produzione francese, calibro 12, sempre regolarmente denunciata dall'uomo ma che avrebbe dovuto detenere nell'abitazione di residenza a Villasimius. L'uomo è titolare di una licenza di porto di fucile a uso sportivo, però scaduta. Le armi e le munizioni sono state sequestrate.