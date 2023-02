Sanità: il Centro Donna di Cagliari ritorna al Binaghi

Il Centro Donna di Cagliari ritorna, dopo due anni, nei locali al piano terra dell'ospedale Binaghi. Ad annunciarlo è la Direzione sanitaria della Asl di Cagliari che, in questi giorni, ha disposto il trasferimento del Centro diretto dalla dottoressa Valeria Caredda, tutto dedicato alle patologie al femminile (temporaneamente spostato al San Giovanni di Dio durante il periodo di diffusione del Covid).

"Constestualmente - spiega il direttore sanitario Roberto Massazza - stiamo spostando al quarto piano dei locali ristrutturati di viale Trieste il Centro Regionale Trapianti. Il Centro potrà disporre di sei stanze dotate di tutti i comfort, tre bagni e una sala riunioni; sarà attivo anche il servizio di vigilanza per la sicurezza degli operatori".

"E' in corso una fattiva e piena collaborazione con gli uffici tecnici della Asl di Cagliari - aggiunge Lorenzo D'Antonio, direttore del Crt - al fine di rendere i nuovi ambienti individuati dalla Direzione perfettamente idonei e adeguati alle attività svolte dal Centro, oltre che adatti ad ospitare tutti il personale che ci lavora".