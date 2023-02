Ex inviato di "Striscia" a processo a Oristano per estorsione

L'ex inviato di "Striscia la notizia", il sardo Cristian Cocco, di 51 anni, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di estorsione. Dovrà comparire il 6 luglio prossimo davanti ai giudici del Tribunale di Oristano. A decidere il processo è stata oggi la gup Federica Fulgheri su richiesta del pm Valerio Bagatini. L'attore comico del programma di Canale 5 era stato denunciato nel 2018 dall'operatore tv Massimo Antonio Aversano, che lavorava con lui nella realizzazione dei servizi per Mediaset.

Secondo l'accusa, in quattro anni Cocco avrebbe costretto l'operatore a consegnarli complessivamente oltre 60 mila euro minacciandolo che se non gli avesse dato la metà dei compensi ricevuti per i servizi avrebbe interrotto la collaborazione professionale, fino a lasciarlo disoccupato quando si rivolse a un altro operatore.

La difesa dello showman, rappresentata dall'avvocata Cristina Puddu, è pronta a dare battaglia e ha definito la vicenda "poco chiara e con accuse infondate per le quali Cocco ha subìto gravi danni lavorativi. La sua innocenza - assicura - lo faremo valere nell'istruttoria dibattimentale, sia con prove testimoniali che documentali". Aversano non si è costituito in giudizio. Non lo ha fatto neppure la società che curava il service, Videovolo, di cui è legale rappresentante Kristina Papp, mai sentita dagli inquirenti.