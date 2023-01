Immobili commerciali, a Cagliari prezzi alti in piazza Yenne

(ANSA) - CAGLIARI, 31 GEN - La ripresa del turismo a Cagliari traina il settore food soprattutto nel centro storico. Forte appeal anche per le zone pedonali nel cuore della città: alti soprattutto i prezzi dei locali del Corso Vittorio Emanuele, piazza Yenne, via Manno e via Roma. In ascesa anche via Sassari da quando è stato bloccato il transito delle auto. In queste zone si affitta a 370 euro annui al metro quadro e si acquista a 4000. Ma i valori più alti si registrano nel Largo Carlo Felice: 480 per le locazioni, 4500 al mq (sempre annui) per l'acquisto.

È il report sardo dell'ufficio studio Tecnocasa.

In ripresa nel capoluogo anche la zona della Marina con canoni annui al metro quadro intorno ai 180 euro. Prezzi che salgono soprattutto negli ultimi anni per la crescente vocazione turistica della zona legata in particolare alla presenza di ristoranti.

Per quanto riguarda i capannoni il mercato è vivace soprattutto nella zona dell'ex 131 a Sestu e vicino all'aeroporto. Per gli uffici molte richieste soprattutto nella zona intorno al palazzo di giustizia.

A Sassari per i negozi i prezzi più alti per acquisti e locazioni si registrano nelle vie di passaggio del Centro storico alto, Monserrato e Porcellana. (ANSA).