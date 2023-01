Aerei: caso Alghero, Anci rilancia la "vertenza Sardegna"

"Qui oggi c'è tutta l'isola e dobbiamo capire che è sempre più necessario attivare una vera e propria vertenza Sardegna con il Governo, che riguarda l'energia, i trasporti, la sanità, l'istruzione". Lo ha detto il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana durante l'assemblea ad Alghero in occasione della mobilitazione per salvare lo scalo di Fertilia e rilanciare i collegamenti con la Penisola.

"Da Alghero deve partire una mobilitazione di popolo per dire che la Sardegna ha delle specificità proprie che vanno tenute in considerazione, in tutti gli ambiti - ha aggiunto - e rivendicare il nostro diritto alla mobilità deve essere lo sprone per tutti noi".

"L'Università di Sassari è fortemente danneggiata da questa situazione - ha spiegato il rettore dell'Ateneo turritano, Gavino Mariotti - Non solo perché abbiamo l'Erasmus, ma anche perché puntiamo ad attrarre studenti qui da noi. Inoltre abbiamo proprio qui ad Alghero la facoltà di Architettura, che è al primo e secondo posto in Italia, da 15 anni".