La sfida del digitale in workshop Camera commercio Sassari

(ANSA) - SASSARI, 24 GEN - "La finanziabilità del digitale: attori e ruoli per finanziare percorsi di innovazione digitale", è il tema della giornata di dibattito e workshop organizzata dalla Camera di commercio di Sassari, che si terrà giovedì 26 gennaio nei locali di Promocamera, a Predda Niedda. L'appuntamento fa parte del progetto "Il digitale non è mai stato così semplice" promosso dall'I-LAB dell'ente camerale, che si snoda attraverso un ciclo di 22 tappe tra seminari, laboratori esperienziali ed eventi nazionali.

L'obiettivo è dare l'opportunità al tessuto produttivo locale di conoscere, sperimentare e ultilizzare le tecnologie 4.0. La giornata di giovedì ha lo scopo di individuare i soggetti, gli strumenti, le opportunità e le risorse per le imprese che producono innovazione e quelli per le imprese tradizionali che desiderano introdurre la digitalizzazione nella propria attività aziendale.

"La Camera di commercio da tempo crede e investe sui temi dell'innovazione e della trasformazione digitale partecipando attivamente a progetti nazionali e comunitari - spiega il presidente Stefano Visconti - Questo percorso si rivela una nuova e importante azione per cambiare la prospettiva verso il digitale. L'impresa tradizionale può finalmente vedere opportunità del cambiamento tecnologico lasciandosi alle spalle le paure e le titubanze e guardando alle moltissime occasioni di business che si aprono per chi è disposto a guardare oltre".

I lavori inizieranno alle ore 9.30 e si articoleranno in due sessione. Una prima in plenaria con esperti, docenti universitari e tecnici, e una secondo con tre workshop di approfondimento. (ANSA).