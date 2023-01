Sartiglia: è on line il nuovo sito ufficiale

E' online il nuovo sito ufficiale sulla Sartiglia. Rinnovate nella grafica e nei contenuti, con le nuove pagine web, all'indirizzo www.sartiglia.info, la Fondazione Oristano offre anche nuovi servizi come la biglietteria elettronica per la prossima edizione della giostra, in programma il 19 e il 21 febbraio. La pubblicazione del sito internet coincide con l'avvio della biglietteria, la presentazione del manifesto ufficiale della Sartiglia 2023 e l'apertura delle richieste di accredito per giornalisti, fotografi ed emittenti televisive.

"Con la pubblicazione del nuovo sito ufficiale della Sartiglia - dichiara il sindaco Massimiliano Sanna - la Fondazione Oristano prosegue il percorso di rinnovamento dei suoi spazi sul web, essenziali per quella valorizzazione del patrimonio culturale e valorizzazione delle politiche turistiche auspicata dal Comune di Oristano".

"Da tempo è online il sito dedicato al turismo e da qualche settimana anche quello istituzionale della Fondazione Oristano - aggiunge l'assessore alla Cultura Luca Faedda -. Con la trasformazione della Fondazione in organismo in house del Comune di Oristano, razionalizziamo e potenziamo le attività di comunicazione per coprire ogni esigenza, offrendo agli oristanesi e ai turisti un ampio ventaglio di strumenti per conoscere la nostra storia e le tradizioni, ma anche tutte le informazioni utili per trascorrere un bel soggiorno in città".

Per la biglietteria l'avvio del servizio di vendita online è fissato per le 10 di mercoledì 25 gennaio. Il servizio, sul sistema software Ticka, offre la possibilità di acquistare biglietti per l'accesso alle tribune per assistere alla Corsa alla Stella e delle Pariglie. Dal 13 febbraio sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili anche nella sede della Fondazione Oristano.