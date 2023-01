Pecorino Etico Solidale taglia traguardo 1,1 mln kg venduti

Il 'Pecorino etico solidale' centra nuovi importanti traguardi: nel sesto anno di vita dell'accordo tra Biraghi, azienda di Cavallermaggiore (Cuneo), Fdai (il marchio Firmato dagli agricoltori italiani), l'azienda Biraghi e Coldiretti Sardegna superano 1 milione e 100 mila chili di prodotto (70% di Pecorino e 30% Biraghi). Ora è distribuito in oltre 3.100 punti di vendita sul territorio italiano e a novembre 2022 una distribuzione ponderata pari al 35% in tutta Italia. I dati sono stati diffusi oggi, a Torino, presso La Lounge Gattinoni in un incontro con la stampa al quale è seguita da un'esibizione del Gruppo a Tenore. con il canto dei pastori patrimonio Unesco Su Cuntzertu De Abbasanta.

A illustrare l'accordo di filiera, nato nel 2017 con l'obiettivo di riconoscere una giusta remunerazione e dare vita a un prodotto che incontrasse i gusti dei consumatori, sono stati Claudia testa, consigliere d'amministrazione della Biraghi, Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, Francesco Carta, vicepresidente della Cooperativa pastori Dorgali, e Adolfo Giannecchini, responsabile dei progetti di Filiera Agricola Italiana spa.

"Questo è un esempio concreto di un accordo che fa bene al Sistema Paese, nel quale ogni attore coinvolto ha saputo mettersi a disposizione per creare un prodotto di qualità e competitivo sul mercato". ha detto Giannecchini. "Il trend è positivo per tutta la filiera - ha aggiunto Cualbu - Dopo sei anni, l'accordo, che non a caso avevamo definito storico, si rivela sempre più vincente e come esempio da seguire non solo in questo settore agricolo. I benefici per i pastori e le cooperative che stanno collaborando al progetto sono evidenti: prezzo minimo garantito, stabilità e programmazione".

Nel 2020 la collaborazione tra Biraghi e Coldiretti Sardegna si è consolidata con il lancio di un nuovo prodotto da tavola: dopo il Grattugiato fresco La Nostra Ricetta al Pecorino Biraghi è stato lanciato lo Spicchio di Pecorino Etico Solidale, una fetta da 150 grammi senza crosta laterale, prodotta con 100% latte di pecora sardo. L'iniziativa è stata sviluppata con la Cooperativa Pastori Dorgali - che raggruppa 190 aziende.