Schianto tra due auto sulla 130, bambina di 9 anni in coma

Una bambina di nove anni in coma per le ferite riportate in un incidente stradale sulla statale 130, vicino alla rotonda di Decimomannu. Due le vetture coinvolte nello scontro, una Opel Corsa e un furgone Transporter della Volkswagen.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri sarebbe stato il furgone a tamponare l'utilitaria. In ospedale in codice rosso la mamma della bambina, una donna originaria del Marocco di 43 anni e l'altro figlio di tre anni. Ma non sarebbero in gravi condizioni.

La famiglia è residente a Sestu e probabilmente stava tornando a casa: l'auto viaggiava in direzione Cagliari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Decimomannu e Iglesias. I vigili del fuoco hanno dovuto aprire un varco tra le lamiere per consentire il soccorso alla donna e ai due bambini, rimasti incastrati all'interno della vettura. Poi la corsa al Brotzu delle ambulanza del 118.