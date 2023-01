Scontro tra auto e camion sulla Statale 554, una vittima

Era il titolare di una ditta di soccorso stradale, Angelo Pinna, 37 anni, di Orani, la vittima dell'incidente avvenuto questa mattina sulla statale 554 all'altezza di Monserrato: coinvolti due auto e un mezzo pesante. "L'ho visto crescere - racconta all'ANSA il sindaco del centro del Nuorese Marco Ziranu - Un ragazzo vispo quando era piccolo e ora un gran lavoratore e padre di famiglia. La comunità è scossa: siamo vicino ai familiari". Pinna operava con il suo carro attrezzi nella zona di Orani. Probabilmente era a Cagliari per sbrigare qualche pratica legata alla sua attività.

Ancora da accertare la dinamica dello scontro: la Golf sulla quale viaggiava la vittima ha urtato violentemente contro la parte posteriore del mezzo pesante. Un'altra vettura è finita addosso alla Golf e al camion, ma l'impatto è stato nettamente più lieve rispetto a quello costato la vita al 37enne. Intrappolato tra le lamiere della sua macchina, l'uomo è stato estratto dall'abitacolo grazie ai vigili del fuoco: ormai per lui non c'era più nulla da fare. Altre due persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate in ospedale per accertamenti, non sarebbero in gravi condizioni. La strada è rimasta chiusa diverse all'altezza del km 5,750 con il traffico temporaneamente deviato in prossimità del ponte Emanuela Loi. Sul posto insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e squadre dell'Anas.