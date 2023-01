Aerei: con AeroItalia biglietti su tutte rotte della Sardegna

I biglietti per le rotte agevolate in continuità territoriale da e per la Sardegna ora sono tutti disponibili alla vendita. La compagnia AeroItalia ha ricevuto in serata l'autorizzazione all'inserimento online nel sito dei voli per la rotta Olbia-Milano Linate e viceversa. Lo ha annunciato Gaetano Intrieri, Chief Executive Officer del neonato vettore "Nelle prossime ore i biglietti dal 17 febbraio in poi, saranno acquistabili sul nostro sito", ha detto all'ANSA.

Lo ha confermato l'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro: "Ora tutti i collegamenti sono pronti all'operatività, in attesa della scadenza dei termini del bando, il 31 gennaio, quando saranno stilate le graduatorie definitive e assegnate le rotte fino al 26 ottobre 2024".

Ita Airways e Volotea sono già partite con le vendite da qualche giorno, la prima su tutti i collegamenti da Cagliari in esclusiva, la seconda sulla rotta Olbia-Roma Fiumicino.

Dalla vendita dei biglietti sono però ancora esclusi i collegamenti da e per lo scalo di Alghero, che ora procede separatamente con la procedura negoziata per cui è stata avviata una nuova gara tramite la piattaforma SardegnaCAT. Alla procedura sono state invitate le compagnie che hanno operato e che intendono operare in futuro sullo scalo del nord-ovest. I termini scadranno il 31 gennaio, ma tra i vettori sollecitati Volotea ha già fatto sapere di non avere interesse ad operare sull'aeroporto del Sassarese.