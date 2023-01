Nuova vita per le opere del Padiglione Tavolara di Sassari

(ANSA) - SASSARI, 18 GEN - Due fra le opere principali del Padiglione Tavolara di Sassari, destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l'artigianato ed il design, saranno restaurate. Lo annuncia l'assessore regionale alla Cultura, Andrea Biancareddu, informando che i lavori saranno consegnati domani. Si tratta del restauro di alcune opere d'arte contemporanea realizzate nel 1956 per Ubaldo Badas, progettista del Padiglione, e in particolare l'altorilievo "L'Artigianato Sardo" di Gavino Tilocca e "La Fontana ceramica e fascia decorata nel perimetro del cortile" di Giuseppe Silecchia.

I lavori verranno realizzati dall'impresa appaltatrice Carmela Sirello Restauro Archeologico e Conservazione Opere d'Arte di Torino con esperienza specifica nel restauro di beni culturali. La ditta è stata individuata con un avviso pubblico di indagine di mercato e di espletamento di relativa procedura negoziata. La durata dei lavori è stimata in 110 giorni.

"Questo intervento rientra nell'ambito delle azioni poste in essere dalla Regione Sardegna e finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali, portate avanti in questo specifico caso grazie anche ad una significativa sinergia tra pubbliche amministrazioni", spiega Biancareddu. La realizzazione dei lavori avverrà nel pieno rispetto dell'apertura del Padiglione, inaugurato un mese fa, e consentirà la fruizione regolare del pubblico alla mostra, agli eventi estemporanei e allo show room del Salone delle Botteghe. (ANSA).