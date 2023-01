Una cooperativa al femminile per sistema museale di Gesico

Una cooperativa quasi tutta al femminile con la passione per l'archeologia. Obiettivi: riscoprire il passato e valorizzare il territorio. Nasce il sistema museale di Gesico. La cooperativa Antes (archeologia, natura, turismo esperienziale e sostenibile) inaugurerà la struttura domenica nella sala conferenze di S'Ulivariu.

"Il progetto - spiega la direttrice del Gal Sgt Silvia Doneddu- consentirà, tra le altre cose, di ampliare la conoscenza e la visibilità del territorio con un incremento del turismo grazie alle professionalità che possono restare a vivere e lavorare nelle nostre comunità, nello specifico nella Trexenta".

La cooperativa Antes oggi è una squadra quasi tutta rosa composta dalla presidente Maily Serra, di 38 anni di Siurgus Donigala, Matteo Erriu di 31 anni di Sisini e Maria Longhena di 62 anni di Bologna. Due le dipendenti, di 36 e 40 anni, mamme, entrambe di Gesico, che potranno spendere la loro professionalità sul territorio per un anno intero, più una giovane tirocinante di 28 anni di Senorbì. Dopo la costituzione della cooperativa Antes, Serra, Erriu e Longhena hanno avviato tutto l'iter necessario per far nascere il sistema museale di Gesico che avrà anche una sua sede in via Chiesa 5. Un sogno che si realizza per la presidente Serra.

"Dopo 15 anni di libera professione come archeologa il mio desiderio era quello di formare una cooperativa ma non è stato facile trovare le professionalità giuste e quindi i soci che avessero la stessa idea di mettersi in gioco. Grazie a una ricerca accurata siamo riusciti a far nascere Antes".

L'inaugurazione domenica nella sala conferenza di S'Ulivariu dalle 9.30, organizzata in collaborazione con il Comune di Gesico, e si concentrerà sulla presentazione della casa museo di via Chiesa 5 che ospiterà la mostra temporanea sul cibo nell'antichità, visite guidate a murales e due chiese. Il tutto arricchito da un laboratorio sensoriale. A seguire, la cooperativa Antes proporrà una degustazione guidata di una selezione di ricette antiche.