Aou Sassari: Befana in Vespa in Neuropsichiatria infantile

La Befana è arrivata a bordo delle Vespa all'Aou di Sassari e, in particolare, nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda ospedaliero universitaria. Oltre a calze colorate e ricche di dolci, la "vecchietta" ha portato in dono un televisore da 50 pollici per il day hospital del reparto diretto dal professor Stefano Sotgiu.

L'iniziativa del "Vespa Club Sassari", organizzata in collaborazione con la polizia locale e arrivata alla sesta edizione, ha visto gli scooteristi, truccati appunto da Befana, fare tappa al comando della polizia locale del Comune di Sassari, in via Carlo Felice, per un incontro col sindaco Gian Vittorio Campus e il comandante della polizia locale Gianni Serra.

Il corteo di oltre 50 vespisti ha poi ripreso il viaggio alla volta del centro GeNa "Opera Gesù Nazareno" dove agli oltre 90 ospiti presenti nella struttura, sono state consegnate le colorate calze della Befana. Poi di nuovo via a Palazzo Clemente in viale San Pietro per la consegna delle calze alla clinica di Neuropsichiatria infantile. Ad accogliere il corteo c'era il direttore della struttura, professor Stefano Sotgiu. Una delegazione di Befane e di agenti della polizia locale con il sindaco Campus, il comandante Serra e il professor Sotgiu sono saliti sino al reparto per la consegna dei doni ai bimbi. Tra i regali, appunto, il televisore da 50 pollici che il Vespa Club ha acquistato per il day hospital.

Per le Befane in Vespa la mattinata è proseguita con la polizia locale sino in piazza d'Italia per il "laboratorio della legalità", organizzato appunto dalla polizia municipale di Sassari e la consegna di circa 500 calze.