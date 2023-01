Aerei: Lai (Fit Cisl), serve nuovo bando continuità Sardegna

"Quanto sta accadendo tra Volotea e Aeroitalia conferma che occorre un nuovo bando per la continuità territoriale che abbia regole chiare e stringenti, pur nel rispetto delle disposizioni europee". Lo afferma il segretario generale della Fit Cisl, Ignazio Lai. "Certo non aiuta il comportamento della compagnia spagnola, che agisce da low cost. Un atteggiamento che ha giustamente irritato l'assessore regionale dei Trasporti e che - prosegue il segretario Fit - non possiamo accettare, perché non fornisce alcuna garanzia né per i viaggiatori, né per i lavoratori, né per la stessa Regione".

Per Lai "bisogna fare subito un bando di gara unico per tutte le slot per dare la giusta garanzia di mobilità in Sardegna e garantire il lavoro a tutti i Sardi del settore aereo in cassa integrazione a causa dei giochetti sporchi delle compagnie aeree. Basta alle compagnie che addentano i profitti solo quando sono grassi e scappano quando si abbassa la convenienza: la Regione - conclude Ignazio Lai - preveda un meccanismo di penalità e premialità nelle prossime gare per disincentivare offerte fuori tempo".