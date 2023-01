Rubano in casa del parroco benefattore, tre nomadi nei guai

Sono entrati in casa del parroco di Villasor che in tante occasioni li aveva aiutati. E hanno portato via, rovistando tra i cassetti, circa 300 euro. Gli autori del blitz nell'abitazione di don Salvatore sono stati già identificati: sono tre nomadi del campo di Sirai a Carbonia. È successo il giorno di Santo Stefano.

I tre, due uomini e una donna, sono arrivati a Villasor con un auto Bmw e hanno parcheggiato vicino alla chiesa di San Biagio, nel centro del paese. Mentre i due uomini attendevano in auto, la donna è entrata con in parrocchia per verificare che non ci fosse nessuno in chiesa e in canonica. Poi, con un segnale, si è fatta raggiungere da uno dei complici con il quale ha forzato con un cacciavite la porta della canonica, mentre il terzo uomo rimaneva in attesa all'esterno, facendo il palo. L'incursione è durata solo 9 minuti.

Le immagini di videosorveglianza di zona hanno permesso ai carabinieri la ricostruzione del fatto e l'identificazione certa degli autori del blitz che sono stati denunciati.