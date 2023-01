Covid: contagi ancora in calo ma un decesso nell'Isola

(ANSA) - CAGLIARI, 05 GEN - Un decesso nella Asl di Sassari e contagi ancora in calo in Sardegna dove si registrano 390 ulteriori casi al Covid rispetto ai 499 del giorno precedente.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1642 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono a 6 (-1) e quelli in area medica a 121 (-2). Infine sono 6124 i casi di isolamento domiciliare (-34). (ANSA).