Blitz Nas in Rsa e case anziani, 6 denunce a Sassari e Nuoro

Il direttore sanitario di una Rsa della provincia di Nuoro, ed il legale responsabile della cooperativa appaltatrice della fornitura del personale infermieristico, sono stati denunciati dai Nas dei Carabinieri con l'accusa di aver permesso, all'interno della struttura, l'esercizio abusivo della professione di infermiere a due operatori non iscritti all'ordine professionale.

In due ulteriori attività ispettive svolte in altrettante strutture della provincia di Sassari, i militari hanno denunciato il legale responsabile di una casa di riposo per aver tenuto, per la successiva somministrazione agli anziani ospiti, 9 confezioni di farmaci a temperature diverse rispetto a quanto richiesto dalle indicazioni sulla conservazione.

Infine sono stati denunciati due responsabili di una comunità alloggio per aver abusivamente ospitato anziani non auto-sufficienti in assenza dei requisiti minimi assistenziali ed autorizzativi.