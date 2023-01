Aiuti Ue per allevamenti inesistenti, 6 denunce in Sardegna

La Squadra Mobile della Questura di Oristano, al termine di un'indagine durata oltre un anno, ha denunciato alla Procura della Repubblica, sei persone, tutte imparentate tra loro e residenti nei comuni di Bauladu, Ollolai e Gavoi, accusate di avere inscenato l'acquisto di circa 450 pecore per ottenere contributi e premi comunitari. Una truffa, spiega la Questura, da circa 170 mila euro.

Ad insospettire gli investigatori sono state due denunce di smarrimento di 330 e 98 capi ovini e del relativo registro aziendale effettuate "ad arte" dopo che gli allevatori erano stati sottoposti a controllo veterinario da parte del personale della struttura complessa per la sanità Animale della Asl.

Al termine degli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica sono stati contestati i reati di truffa, truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea, falso ideologico e falso materiale in concorso.