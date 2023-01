Aerei:assessore Sardegna, Volotea tenga voli Olbia sino 2024

"Nella delicata quanto vitale gestione della gara europea per la continuità territoriale aerea, la Regione Sardegna ha dimostrato e dimostra credibilità e affidabilità. Auspichiamo che analoga credibilità e affidabilità dimostri la compagnia Volotea nel rispettare il termine del 26 ottobre 2024 per svolgere, senza compensazioni e senza esclusiva, la rotta Olbia-Fiumicino". Così l'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, commenta la decisione di Volotea di presentare un'offerta, senza esclusiva e senza compensazioni, per il collegamento Olbia-Roma Fiumicino.

"Ci auguriamo quindi che l'impegno che la compagnia assume oggi con la Regione e con i sardi venga mantenuto sino al termine fissato per la scadenza degli oneri di servizio pubblico".

Il monito di Moro deriva dal fatto che le due compagnie, Ita e appunto Volotea, che avevano deciso di garantire finora regime di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna senza compensazioni hanno deciso di chiudere due mesi prima i voli agevolati aprendo la strada al nuovo bando. I due vettori avevano dato la disponibilità a coprire le tratte per 12 mesi, dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2023, una data anticipata poi ai primi di febbraio per lo stop annunciato da Ita e Volotea.