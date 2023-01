Stalking: minaccia l'ex e le danneggia auto, arrestato

È andato a casa della sua ex compagna a Samassi e, dopo averla minacciata, ha colpito con i pugni il veicolo della donna, sfondando un lunotto e un finestrino, per poi fuggire a bordo della propria auto. Mentre i carabinieri di Samassi, giunti sul posto, prendevano informazioni sull'accaduto all'interno dell'abitazione della vittima, il 32enne di Serramanna è ritornato davanti alla casa e, alla vista dei militari, è finito con la sua auto proprio contro l'autovettura di servizio dei carabinieri provocando però solo lievi danni.

Quindi ancora in fuga. È stato poi rintracciato dopo circa 45 minuti di serrate ricerche a Serramanna, da un equipaggio del Norm di Sanluri: l'uomo aveva abbandonato il veicolo danneggiato da una botta contro un guard-rail ed è scappato a piedi. Quindi è scattato l'arresto: l'uomo è accusato di resistenza e danneggiamento.