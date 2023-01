Si alza il sipario del Teatro delle Meraviglie a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 04 GEN - La fantasia va in scena nel Teatro delle Meraviglie e "si ispira al celebre romanzo di Lewis Carroll", come spiega il direttore artistico Gianfranco Angei, la storica rassegna dedicata ai giovanissimi e alle famiglie organizzata dal Teatro Actores Alidos. Giunta alla 20/a edizione è in programma dall'8 gennaio al 26 febbraio al Teatro Intrepidi Monelli di Cagliari.

In cartellone otto spettacoli: si parte l'8 gennaio alle 18 con "Tic Tac Tac Tic" del Teatro Actores Alidos, una moderna favola scritta e diretta da Roberta Locci e Valeria Pilia e interpretata da Michela Atzeni, Michela Cogotti Valera, Roberta Locci e Valeria Parisi, in cui una bambina prova a fermare il tempo per riscoprire i "simboli dell'anima". Atmosfere beckettiane con "Buon Viaggio", sempre dei "padroni di casa", il 15 gennaio, con Michela Cogotti Valera, Alessandra Leo e Roberta Locci per la regia di Valeria Pilia: tre buffi personaggi alle prese con i preparativi per un viaggio che sembra non iniziare mai. Una visione "dal basso", il 22 gennaio, con "E se i Topolini scoprissero i tombini?" di e con Marta Proietti Orzella, produzione Abaco Teatro, da Stefano Benni, dove una topolina si ribella ai pregiudizi e alle prepotenze del genere umano.

La fiaba de "Il Gatto dagli stivali" di Charles Perrault rivive sulla scena, il 29 gennaio, nella versione del Teatro d'Inverno, con la regia di Giuseppe Ligios. Una Sardegna incantata ne "Il bosco di carta" di Aldo Sicurella, produzione Teatro Instabile e Teatrop ispirata agli incendi del Montiferru, il 5 febbraio, dove il giovane Samuele grazie a un folletto diventa Re del bosco e custode della natura.

E poi "Uffa!" de L'Effimero Meraviglioso, il 12 febbraio, sulla magia del teatro; "Il Pianeta Fai Da Te" del Bocheteatro, il 19, per scoprire l'arte del riciclo e infine "Baracca & Burattori - con Pinocchio" del Teatro Tragodia, sulle avventure del celebre burattino inventato da Collodi. (ANSA).