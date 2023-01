Strade: Anas, nuova pavimentazione tra Olbia e Calangianus

(ANSA) - OLBIA, 03 GEN - L'Anas ha concluso gli interventi di manutenzione delle pavimentazioni sulla statale 127 "Settentrionale Sarda", che hanno interessato la strada in tratti saltuari tra Olbia e Calangianus, in provincia di Sassari.

Un altro intervento riguarderà alcuni tratti tra i comuni di Calangianus e Telti, dove sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato limitatamente alle fasi di svolgimento dei lavori.

I lavori, del valore complessivo di circa 700 mila euro, fanno parte di un più ampio piano di manutenzione avviato da Anas per le strade del nord Sardegna, che comprende anche il rifacimento della segnaletica e la sostituzione delle barriere di sicurezza.

(ANSA).