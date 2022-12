Quartu potenzia biblioteca comunale con 500mila euro

Quartu si aggiudica 500 mila euro di fondi Pnrr per il potenziamento della Biblioteca Comunale di via Dante. E' stata approvata il 21 dicembre la graduatoria ministeriale dei progetti ammessi al finanziamento, suddivisi per regioni del centro nord e del sud, pervenuti in risposta all'Avviso pubblico per "proposte di intervento per la rimozione non appartenenti al MiC, a valere sulle del PNRR, Missione 1, Componente 3, Investimento 1.2." A darne notizia, subito dopo la pubblicazione delle graduatorie ufficiali, lo stesso sindaco di Quartu Graziano Milia: "Quest'anno c'è un bellissimo regalo sotto l'albero: l'obiettivo di trasformare la biblioteca in un vero e proprio cuore pulsante della cultura in città. Il finanziamento appena ottenuto - prosegue - servirà è migliorare l'esperienza dell'utente nella fruizione degli spazi e dei servizi a partire dalla catena di accessibilità ibrida fisico-digitale, in grado di includere esigenze specifiche di tutti, compresi coloro i quali hanno diverse capacità fisiche o cognitive. La nuova Biblioteca offrirà un'esperienza integrata, multifunzionale, interattiva, semplice, in grado di valorizzare l'enorme potenziale informativo-documentale racchiuso al suo interno".

"Saranno potenziate anche le funzioni di accoglienza e la valorizzazione degli spazi esterni, in un'ottica ancora una volta multifunzionale e con una particolare attenzione all'abbattimento di ogni tipo di barriera - osserva Milia - A queste somme potranno poi aggiungersi ulteriori 600 mila euro di fondi in Bilancio, su cui stiamo lavorando anche nell'ottica di valorizzare ulteriormente l'esperienza ed il contributo del Centro di Documentazione e lettura intitolato ad Anna Castellino e che trova la sua sede elettiva proprio all'interno della Biblioteca Comunale di Via Dante".

E' prevista l'infrastrutturazione web digitale, il sistema di wayfinding (pannelli informativi e di orientamento, mappe e planimetrie a rilievo tattile) oltre alle animazioni interattive, interfacce grafiche e narrazioni digitali; audiolibri con controllo del volume e cuffie; riproduzione di modelli tattili con fresatura digitale o stampa 3d anche raggruppate in stazioni specifiche. Sarà anche realizzato un punto informativo ad accesso locale o in remoto mentre i locali verranno dotati di dispositivi multimediali con video esplicativo in Lingua Italiana dei Segni (LIS);