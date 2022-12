Compagnia Solo amore, teatro contro guerra e omofobia

"Solo Amore" per riflettere su violenza di genere, omofobia, femminicidio, disabilità, bullismo, dramma del popolo iraniano. E su pandemia, clima e guerra. Nasce a Cagliari una nuova compagnia teatrale: monologhi, canzoni, balletti, sketch per "spargere- questo il manifesto dell'iniziativa- piccole perle d'amore, piccoli semi che possano far crescere maestose querce d'amore". L'idea è di Nicoletta Rosas (direttrice artistica insieme alla figlia Federica Atzei), già promotrice negli anni passati della "marcia mondiale degli abbracci": tour in decine di paesi della Sardegna per regalare simbolici gesti di amore e fratellanza.

Il 21 e il 22 dicembre è in programma, nel teatro di S.

Eulalia, il doppio debutto. In scena "attori" che non hanno mai calcato il palcoscenico e che, spiegano i promotori dell'iniziativa, si mettono in gioco "con l'intento di seminare e ricevere amore e gioia".

Anche quattro bambini fanno parte della Compagnia "Solo Amore-Giuseppe Atzei" e porteranno sul palco alcuni brani tratti da film, libri e monologhi famosi: Billy Elliot, Il Piccolo Principe, La violenza delle parole, Discorso sulla felicità eccetera.