A Nuoro per le festività 80 eventi, Pfm e Nomadi in concerto

Nuoro si prepara al periodo natalizio con un ricco calendario di eventi che vede riuniti in un unico cartellone oltre 80 appuntamenti - tra cui i concerti della Pfm e dei Nomadi - proposti da diverse realtà istituzionali, culturali, artistiche ed economiche della città.

Il programma della manifestazione "Tempus de Nadale" è stato presentato oggi al Comune di Nuoro, che ha lavorato alla promozione delle attività con il supporto della Camera di commercio, di associazioni ed enti che hanno partecipato ai bandi pubblicati dall'amministrazione.

Gli eventi hanno iniziato ad animare la città dal 6 dicembre e proseguiranno fino a metà gennaio, tra spettacoli e giochi per bambini, teatro, concerti e rassegne musicali, mostre e mercatini. "Il programma è stato elaborato per tutte le fasce di età così da soddisfare le preferenze di tutta la comunità - ha affermato il sindaco Andrea Soddu -. E' la prima volta che per le feste natalizie riusciamo a mettere in piedi una proposta così ricca, ed è stato possibile grazie al lavoro svolto sul bilancio dell'ente che oggi ci consente di impegnare risorse per le spese correnti. Tempus de Nadale vuole essere un messaggio di buon augurio e di speranza per la comunità anche per cercare di lasciarci alle spalle i tempi bui che stiamo vivendo".

Nel tabellone degli eventi musica per tutti i gusti e concerti che vedranno salire sul palco di piazza Vittorio Emanuele il 27 dicembre la storica band Pfm - Premiata Forneria Marconi, con l'organizzazione della Fondazione San Pietro. Dal 28 al 31 dicembre, invece, spazio alla kermesse Voci di Maggio, organizzata da Istentales, che il 28 dicembre ospiterà un'altra band storica, I Nomadi, il cui concerto sarà aperto da Karma e Andrea Rosas.

Il 29 sarà il turno dei gruppi a tenore e cori, il 30 dicembre toccherà al rapper Shade, mentre il 31 dicembre gli Istentales e Dj "I love Formentera" di Radio 105 saliranno sul palco per il concerto di Capodanno.

"È una bellissima iniziativa - ha commentato Gigi Sanna degli Istentales - che richiamerà tanti visitatori a Nuoro, che dopo tanti anni torna ad essere il capoluogo della cultura e della musica".